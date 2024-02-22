Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1866
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Афонасьевич
Рождение ребёнка
26.07.1868
Сын: Матвей Семенович
Отец ребёнка: Семен Афонасьевич
Рождение ребёнка
30.05.1870
Дочь: Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Афонасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Афонасьевич
Смерть
Неизвестно