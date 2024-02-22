Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1866

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен Афонасьевич

Рождение ребёнка
26.07.1868

Сын: Матвей Семенович

Отец ребёнка: Семен Афонасьевич

Рождение ребёнка
30.05.1870

Дочь: Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Афонасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Афонасьевич

Смерть
Неизвестно
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