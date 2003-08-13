Сошников Сергей Викторович
Место рожденияг. Воронеж
Дата рождения12.11.1968
Дата смерти13.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1968
г. Воронеж
Рождение ребёнка
02.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сошникова Светлана Алексеевна
Бракосочетание
29.01.1997
Жена: скрыто настройками приватности
г. Лиски Воронежской области
Рождение ребёнка
26.09.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Лиски Воронежской области
Бракосочетание
Неизвестно
г. Лиски Воронежской области
Смерть
13.08.2003