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Сошников Сергей Викторович

Место рождения

г. Воронеж

Дата рождения

12.11.1968

Дата смерти

13.08.2003

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

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1972 г.р.

Дети

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Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1968

Отец: Сошников Виктор Борисович

Мать: Сошникова Любовь Павловна

г. Воронеж
Рождение ребёнка
02.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сошникова Светлана Алексеевна

Бракосочетание
29.01.1997

Жена: скрыто настройками приватности

г. Лиски Воронежской области
Рождение ребёнка
26.09.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Лиски Воронежской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сошникова Светлана Алексеевна

г. Лиски Воронежской области
Смерть
13.08.2003
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