Вакула (Орлова) Евгения Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.11.1927
Дата смерти06.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927
Рождение ребёнка
23.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вакула Иван Павлович
Дубна, Дубна, Московская область
Смерть
06.03.2021
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область