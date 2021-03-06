Вакула (Орлова) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакула (Орлова) Евгения Михайловна

Место рождения

Незденово, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.11.1927

Дата смерти

06.03.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Незденово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакула Иван Павлович

Дубна, Дубна, Московская область
Смерть
06.03.2021
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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