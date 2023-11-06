Корнилов Александр Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнилов Александр Дмитриев

Корнилов Александр Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Корнилов Дмитрий

Мать: Корнилова Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Корнилова Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
1866

Сын: Корнилов Иоанн Александрович

Мать ребёнка: Корнилова Марфа Григорьева

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Корнилов Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Корнилов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Корнилов Тихон Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Корнилов Максим Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилова Марфа Григорьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close