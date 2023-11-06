Корнилов Александр Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Корнилов Дмитрий
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Корнилова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1866
Сын: Корнилов Иоанн Александрович
Мать ребёнка: Корнилова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария Александровна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Корнилов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Корнилов Николай Александрович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Корнилов Тихон Александрович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Корнилов Максим Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнилова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно