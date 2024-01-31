Блинов Иван
Место рожденияСело Большое Андосово
Дата рождения31.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1912
Отец: Блинов (он Же Храмов) Петр
Мать: Блинов Анна
Село Большое Андосово
Крещение
01.06.1912
Село Большое Андосово
Восприемники: села Большое Андосово крестьянин Григорий Яковлевич Кабанин и того же села крестьянка Дарья Григорьевна Чижкова
Рождение ребёнка
Около 1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно