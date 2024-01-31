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Блинов Иван

Место рождения

Село Большое Андосово

Дата рождения

31.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Между 1886 и 1887 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1912

Отец: Блинов (он Же Храмов) Петр

Мать: Блинов Анна

Село Большое Андосово
Крещение
01.06.1912
Село Большое Андосово
Восприемники: села Большое Андосово крестьянин Григорий Яковлевич Кабанин и того же села крестьянка Дарья Григорьевна Чижкова
Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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