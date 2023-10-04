Шпиг (Пономаренко) Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпиг (Пономаренко) Стефанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономаренко Иван Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Довгопол Параскевия Петровна

Отец ребёнка: Шпиг Петр Ильич

Кобыжча, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Шпиг Максим Петрович

Отец ребёнка: Шпиг Петр Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпиг Петр Ильич

Смерть
Неизвестно
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