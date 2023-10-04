Шпиг (Пономаренко) Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономаренко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Довгопол Параскевия Петровна
Отец ребёнка: Шпиг Петр Ильич
Кобыжча, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шпиг Максим Петрович
Отец ребёнка: Шпиг Петр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпиг Петр Ильич
Смерть
Неизвестно