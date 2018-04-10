Искандар
Место рождения
Дата рождения06.08.1932
Дата смерти10.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1932
Отец: Темирбулат Фазылжанович
Мать: Мариям Габбасовна
Рождение ребёнка
08.08.1956
Рождение ребёнка
12.01.1962
Рождение ребёнка
07.01.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаузия
Смерть
10.04.2018