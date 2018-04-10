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Искандар

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

06.08.1932

Дата смерти

10.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1932

Отец: Темирбулат Фазылжанович

Мать: Мариям Габбасовна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаузия

Рождение ребёнка
12.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаузия

Рождение ребёнка
07.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаузия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаузия

Смерть
10.04.2018
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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