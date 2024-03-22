Болтушкин Борис Осипович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1850
Сын: Болтушкин Макар Борисович
Мать ребёнка: Болтушкина Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Борисовна
Мать ребёнка: Болтушкина Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Болтушкина Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Болтушкин Никанор Борисович
Мать ребёнка: Болтушкина Аграфена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно