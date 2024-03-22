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Болтушкин Борис Осипович

Место рождения

Бараниха, Чечкино-Богородская волость, Шуйский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бараниха, Чечкино-Богородская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Болтушкин Макар Борисович

Мать ребёнка: Болтушкина Аграфена Ивановна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагея Борисовна

Мать ребёнка: Болтушкина Аграфена Ивановна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Болтушкин Иван Борисович

Мать ребёнка: Болтушкина Аграфена Ивановна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Болтушкин Никанор Борисович

Мать ребёнка: Болтушкина Аграфена Ивановна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болтушкина Аграфена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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