Коврижных Улитта Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти20.06.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Коврижных Анисим Емельянович
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Спиридонович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Васса Емельяновна
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Спиридонович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Спиридонович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Коврижных Тихон Емельянович
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Спиридонович
Смерть
20.06.1857
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной