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Коврижных Улитта Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

20.06.1857

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Коврижных Анисим Емельянович

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Спиридонович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Васса Емельяновна

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Спиридонович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Спиридонович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Коврижных Тихон Емельянович

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Спиридонович

Смерть
20.06.1857
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
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