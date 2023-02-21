Мария Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

С 1884 по 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Мартемьянов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иванъ Михайловъ

Верхняя Ия, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспеемники: той же деревни крестьянин Галактион Герасимов, Ивана Петрова жена Екатерина Герасимова.
Смерть
С 1884 по 1915
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