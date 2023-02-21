Мария Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиС 1884 по 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1884
Сын: Мартемьянов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иванъ Михайловъ
Верхняя Ия, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспеемники: той же деревни крестьянин Галактион Герасимов, Ивана Петрова жена Екатерина Герасимова.
Смерть
С 1884 по 1915