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Харин Остафей Емельянов

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

После 1810

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Харин Емельян Демидов

Мать: Харина Акилина Кириллова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Рябовской, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1810
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