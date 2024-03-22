Харин Остафей Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиПосле 1810
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Харин Емельян Демидов
Мать: Харина Акилина Кириллова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Рябовской, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1810