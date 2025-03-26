Коптев Алексей 13.01.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коптев Алексей

Место рождения

Унжа, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.01.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1977

Отец: Коптев Николай

Мать: не указана

Унжа, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коптева (Михаэлис) Марина

Рождение ребёнка
25.11.2003

Сын: Коптев Михаил

Мать ребёнка: Коптева (Михаэлис) Марина

Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
22.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коптева (Михаэлис) Марина

Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область

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