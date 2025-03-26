Коптев Алексей
Место рождения
Дата рождения13.01.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1977
Отец: Коптев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.2003
Сын: Коптев Михаил
Мать ребёнка: Коптева (Михаэлис) Марина
Рождение ребёнка
22.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коптева (Михаэлис) Марина