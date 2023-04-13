Лоскутов Арсентий Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти30.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Лоскутов Адриан
Мать: Лоскутова Мелания
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Галина Арсентьевна
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.03.1928
Сын: Лоскутов Алексей Арсентьевич
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Лоскутов Александр Арсентьевич
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.03.1945