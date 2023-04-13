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Лоскутов Арсентий Адрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

30.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Лоскутов Адриан

Мать: Лоскутова Мелания

Бракосочетание
1924

Жена: Лоскутова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Галина Арсентьевна

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.03.1928

Сын: Лоскутов Алексей Арсентьевич

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Дмитриевна

Комарова, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Лоскутов Александр Арсентьевич

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Комарова, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.03.1945
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