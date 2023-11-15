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(Акашева) Марина Владимировна
(Акашева) Марина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.1985
Пол
Женский
Отец
Акашев Владимир Петрович
1965 г.р.
Мать
Акашева (Мягкова) Галина Николаевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1985
Отец:
Акашев Владимир Петрович
Мать:
Акашева Галина Николаевна
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