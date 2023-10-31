Кокорина (Никитинская) Вера Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти07.05.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.06.1888 ст.
Рождение ребёнка
18.05.1890 ст.
Отец ребёнка: Кокорин Ефим Егорович
Рождение ребёнка
09.07.1891 ст.
Отец ребёнка: Кокорин Ефим Егорович
Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Кокорин Ефим Егорович
Рождение ребёнка
02.07.1899 ст.
Отец ребёнка: Кокорин Ефим Егорович
Рождение ребёнка
11.07.1902 ст.
Дочь: Кокорина Ольга Ефимова
Отец ребёнка: Кокорин Ефим Егорович
Рождение ребёнка
06.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Кокорин Ефим Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.05.1918