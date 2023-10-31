Кокорина (Никитинская) Вера Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Никитинская) Вера Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

07.05.1918

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1888 ст.

Муж: Кокорин Ефим Егорович

Рождение ребёнка
18.05.1890 ст.

Сын: Кокорин Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Кокорин Ефим Егорович

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.07.1891 ст.

Сын: Кокорин Александр Ефимов

Отец ребёнка: Кокорин Ефим Егорович

Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.

Сын: Кокорин Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Кокорин Ефим Егорович

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.07.1899 ст.

Сын: Кокорин Василий Ефимов

Отец ребёнка: Кокорин Ефим Егорович

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.07.1902 ст.

Дочь: Кокорина Ольга Ефимова

Отец ребёнка: Кокорин Ефим Егорович

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.07.1904 ст.

Сын: Кокорин Прокопий Ефимов

Отец ребёнка: Кокорин Ефим Егорович

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
07.05.1918
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