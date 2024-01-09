Лежнева Стредняя Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежнева Стредняя Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1987

Отец: Лежнев Сергей Александрович

Мать: Лежнева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
16.05.2020

Дочь: Фатуллаева Милена Алакбаровна

Отец ребёнка: Фатуллаев Алакбар сахават Оглы

Рождение ребёнка
16.05.2020

Дочь: Фатуллаева Мелиса Алакбаровна

Отец ребёнка: Фатуллаев Алакбар сахават Оглы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатуллаев Алакбар сахават Оглы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лежнева Полина Денисовна

Отец ребёнка: Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денис

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