Лежнева Стредняя Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1987
Рождение ребёнка
16.05.2020
Дочь: Фатуллаева Милена Алакбаровна
Отец ребёнка: Фатуллаев Алакбар сахават Оглы
Рождение ребёнка
16.05.2020
Дочь: Фатуллаева Мелиса Алакбаровна
Отец ребёнка: Фатуллаев Алакбар сахават Оглы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лежнева Полина Денисовна
Отец ребёнка: Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денис