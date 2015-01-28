Шабанов Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.2015

Дочь: Шабанова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Шабанова Елена Романовна

Рождение ребёнка
02.03.2019

Дочь: Шабанова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Шабанова Елена Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабанова Елена Романовна

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