Шабанов Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.2015
Дочь: Шабанова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Шабанова Елена Романовна
Рождение ребёнка
02.03.2019
Дочь: Шабанова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Шабанова Елена Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабанова Елена Романовна