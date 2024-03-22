Паутова (Серова) Светлана Владимировна
Место рождения
Дата рождения13.03.1977
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1977
Отец: Серов Владимир Ильич
Образование
С 01.09.1984 по 1994
среднее | Школа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паутов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паутов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олеся Сергеевна
Отец ребёнка: Паутов Сергей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно