Паутова (Серова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова (Серова) Светлана Владимировна

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Место рождения

Половинка, Советский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1977

Отец: Серов Владимир Ильич

Мать: Серова Надежда Николаевна

Половинка, Советский муниципальный район, Алтайский край
Образование
С 01.09.1984 по 1994
Половинка, Советский муниципальный район, Алтайский край
среднее | Школа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паутов Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Паутов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паутов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Паутов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олеся Сергеевна

Отец ребёнка: Паутов Сергей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паутов Сергей Яковлевич

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