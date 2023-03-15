Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Халевин Николай Николаевич
Халевин Николай Николаевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1943
Пол
Мужской
Отец
Халевин Яков Николаевич
1908 г.р.
Мать
Халевина Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец:
Халевин Яков Николаевич
Мать:
Халевина Татьяна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия