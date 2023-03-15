Халевин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Халевин Яков Николаевич

Мать: Халевина Татьяна

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