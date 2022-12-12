Удовиченко Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения03.06.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1988
Отец: Удовиченко Александр Эдуардович
Мать: Удовиченко Ирина
Бракосочетание
07.10.2007
Рождение ребёнка
19.02.2008
Сын: Удовиченко Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Удовиченко Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
17.02.2009
Сын: Удовиченко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Удовиченко Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
29.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Удовиченко Юлия Сергеевна
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край