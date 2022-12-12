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Удовиченко Владимир Александрович

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Место рождения

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

03.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1988

Отец: Удовиченко Александр Эдуардович

Мать: Удовиченко Ирина

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
07.10.2007

Жена: Удовиченко Юлия Сергеевна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.02.2008

Сын: Удовиченко Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Удовиченко Юлия Сергеевна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.02.2009

Сын: Удовиченко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Удовиченко Юлия Сергеевна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Удовиченко Юлия Сергеевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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