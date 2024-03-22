Соколова Екатерина Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Екатерина Ксенофонтовна

Место рождения

Шама, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.11.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1904

Отец: Соколов Ксенофонт Алексеевич

Мать: Соколова Татьяна Алексеевна

Шама, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1941

Дочь: Соколова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Шелков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Шелков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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