Соколова Екатерина Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рождения21.11.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1904
Рождение ребёнка
05.11.1941
Дочь: Соколова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Шелков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шелков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Шелков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно