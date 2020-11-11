Саунина (Макарова) Валентина Ильинична
Место рождения
Дата рождения16.01.1938
Дата смерти11.11.2020
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1938
Отец: Макаров Илья Хрисанфович
Мать: Макарова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
17.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саунин Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
27.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саунин Леонид Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.2020