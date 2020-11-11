Саунина (Макарова) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саунина (Макарова) Валентина Ильинична

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

16.01.1938

Дата смерти

11.11.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1938

Отец: Макаров Илья Хрисанфович

Мать: Макарова Марфа Никитична

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саунин Леонид Николаевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саунин Леонид Николаевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саунин Леонид Николаевич

Смерть
11.11.2020
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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