Смирнов Ларион Тимофевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Тимофей Данилович
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Юдина Парасковия Ларионовна
Мать ребёнка: Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Канабеев Евстигнй Антонович
Мать ребёнка: Василиса Никифоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Антоновна
Мать ребёнка: Василиса Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Никифоровна
Смерть
Неизвестно