Смирнов Ларион Тимофевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Ларион Тимофевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Тимофей Данилович

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Юдина Парасковия Ларионовна

Мать ребёнка: Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Канабеев Аким Антонович

Мать ребёнка: Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Канабеев Евстигнй Антонович

Мать ребёнка: Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Антоновна

Мать ребёнка: Василиса Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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