Гузик Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2002
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гузик Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.03.1971
Дочь: Сычева Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Гузик Любовь Игнатьевна
Анно-Покровка, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гузик Любовь Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гузик Любовь Игнатьевна
Смерть
2002