Гузик Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузик Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гузик Петр Алексеевич

Мать: Гузик Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
22.03.1971

Дочь: Сычева Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Гузик Любовь Игнатьевна

Анно-Покровка, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гузик Любовь Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузик Павел Васильевич

Мать ребёнка: Гузик Любовь Игнатьевна

Смерть
2002
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