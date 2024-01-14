Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1865

Отец: Родион

Мать: Ксения Климентьевна

Смерть
Неизвестно
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