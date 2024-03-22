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Мария Андреев

Место рождения

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.01.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1910 ст.

Отец: Андрей Демьянов

Мать: Соломонида Григорьева

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 515. Старо-Сосненский с/с. О рождении [Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Старые Сосны Бугурусланского уезда (и с. Дурасово,... Показать все
Крещение
05.01.1910 ст.
Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 515. Старо-Сосненский с/с. О рождении [Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Старые Сосны Бугурусланского уезда (и с. Дурасово,... Показать все
Смерть
Неизвестно
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