Мария Андреев
Место рождения
Дата рождения04.01.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1910 ст.
Отец: Андрей Демьянов
Мать: Соломонида Григорьева
ЦГАСО, Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 515. Старо-Сосненский с/с. О рождении [Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Старые Сосны Бугурусланского уезда (и с. Дурасово,... Показать все
Крещение
05.01.1910 ст.
ЦГАСО, Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 515. Старо-Сосненский с/с. О рождении [Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Старые Сосны Бугурусланского уезда (и с. Дурасово,... Показать все
Смерть
Неизвестно