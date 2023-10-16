Иванов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти06.01.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Федотов Иван
Мать: Иванова Акулина
Рождение ребёнка
20.12.1849
Сын: Василий
Мать ребёнка: Кондратьева Софья
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Семенова Варвара
Мать ребёнка: Кондратьева Софья
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Кондратьева Софья
Смерть
06.01.1896