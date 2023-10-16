Иванов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

06.01.1896

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Федотов Иван

Мать: Иванова Акулина

Рождение ребёнка
20.12.1849

Сын: Василий

Мать ребёнка: Кондратьева Софья

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Семенова Варвара

Мать ребёнка: Кондратьева Софья

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Кондратьева Софья

Смерть
06.01.1896
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