Филатова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Филатов Сергей

Отец ребёнка: Филатов Яков

Рождение ребёнка
1904

Сын: Филатов Николай

Отец ребёнка: Филатов Яков

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Филатов Яков

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Филатов Яков

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Филатов Яков

Рождение ребёнка
20.06.1919

Дочь: Барышко? Железная? Александра

Отец ребёнка: Филатов Яков

Свишни, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1969
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