Филатова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Филатов Сергей
Отец ребёнка: Филатов Яков
Рождение ребёнка
1904
Сын: Филатов Николай
Отец ребёнка: Филатов Яков
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Филатов Яков
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Филатов Яков
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Филатов Яков
Рождение ребёнка
20.06.1919
Дочь: Барышко? Железная? Александра
Отец ребёнка: Филатов Яков
Свишни, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1969