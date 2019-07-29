Макарова Василиса Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Василиса Кирилловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2019

Отец: Макаров Кирилл Вячеславович

Мать: Макарова Ольга Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
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