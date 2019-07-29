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Макарова Василиса Кирилловна
Макарова Василиса Кирилловна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
29.07.2019
Пол
Женский
Отец
Макаров Кирилл Вячеславович
1990 г.р.
Мать
Макарова (Куянова) Ольга Сергеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2019
Отец:
Макаров Кирилл Вячеславович
Мать:
Макарова Ольга Сергеевна
Москва
, город федерального значения Москва
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