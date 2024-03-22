Зенков Федор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Зенков Афанасий Емельянович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Катерина Федоровна
Мать ребёнка: Зенкова Агафья Карповна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Зенкова Агафья Карповна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Зенкова Агафья Карповна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Палагея Федоровна
Мать ребёнка: Зенкова Агафья Карповна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Зенкова Агафья Карповна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Зенкова Агафья Карповна
Место жительства
С 10.10.1852
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенкова Агафья Карповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно