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Зенков Федор Афанасьевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Зенков Афанасий Емельянович

Мать: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Катерина Федоровна

Мать ребёнка: Зенкова Агафья Карповна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Зенков Перфил Федорович

Мать ребёнка: Зенкова Агафья Карповна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Зенкова Агафья Карповна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Палагея Федоровна

Мать ребёнка: Зенкова Агафья Карповна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Зенкова Агафья Карповна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Зенков Макар Федорович

Мать ребёнка: Зенкова Агафья Карповна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 10.10.1852
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкова Агафья Карповна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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