Шпакова Федосья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1923
Отец ребёнка: Шпаков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шпаков Егор Иванович
Отец ребёнка: Шпаков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Шпаков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Шпаков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Эгги Нина Ивановна
Отец ребёнка: Шпаков Иван Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно