Шпакова Федосья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпакова Федосья Дмитриевна

Шпакова Федосья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1923

Сын: Шпаков Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Шпаков Иван Иосифович

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шпаков Егор Иванович

Отец ребёнка: Шпаков Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Шпаков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Шпаков Иван Иосифович

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Шпаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Шпаков Иван Иосифович

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Эгги Нина Ивановна

Отец ребёнка: Шпаков Иван Иосифович

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпаков Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close