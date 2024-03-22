Догаев Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
14.10.1872 ст.
Отец: Догаев Василий Тимофеевъ
1872 14окт Андрей, род. гос.кр-н Василий Тимофеевъ Дагаевъ и Анна Федорова, воспреемники той же деревни кр-н Ишков и города Бугульмы купеческая внучка девица Матрена Елисеевна Набережнова
Смерть
Неизвестно