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Догаев Андрей Васильевич

Место рождения

Забугоровка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.10.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1872 ст.

Отец: Догаев Василий Тимофеевъ

Мать: не указана

Забугоровка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1872 14окт Андрей, род. гос.кр-н Василий Тимофеевъ Дагаевъ и Анна Федорова, воспреемники той же деревни кр-н Ишков и города Бугульмы купеческая внучка девица Матрена Елисеевна Набережнова
Смерть
Неизвестно
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