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Ловчиков Панкратий Панфилович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

07.07.1855

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1855

Отец: Ловчиков Панфил Терентьевич

Мать: Ловчикова Параскева Сильвестровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Александра Панкратиевна

Мать ребёнка: Ловчикова Ксения Стефановна

Бракосочетание
1878

Жена: Ловчикова Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
19.04.1882

Сын: Ловчиков Фёдор Панкратьевич

Мать ребёнка: Ловчикова Ксения Стефановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.03.1885

Сын: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Мать ребёнка: Ловчикова Ксения Стефановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.08.1887

Дочь: Наталья Панкратьевна

Мать ребёнка: Ловчикова Ксения Стефановна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Долбилова Васса Панкратьевна

Мать ребёнка: Ловчикова Ксения Стефановна

Смерть
После 1909
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