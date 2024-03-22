Ловчиков Панкратий Панфилович
Место рождения
Дата рождения07.07.1855
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1855
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Александра Панкратиевна
Мать ребёнка: Ловчикова Ксения Стефановна
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
19.04.1882
Сын: Ловчиков Фёдор Панкратьевич
Мать ребёнка: Ловчикова Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
15.03.1885
Сын: Ловчиков Алексей Панкратьевич
Мать ребёнка: Ловчикова Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
11.08.1887
Дочь: Наталья Панкратьевна
Мать ребёнка: Ловчикова Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Долбилова Васса Панкратьевна
Мать ребёнка: Ловчикова Ксения Стефановна
Смерть
После 1909