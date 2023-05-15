Швецов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.05.1911
Сын: Швецов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швецов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швецов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швецов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно