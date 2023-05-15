Швецов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1911

Сын: Швецов Василий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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