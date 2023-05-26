Кривощекова Варвара Александрована — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривощекова Варвара Александрована

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
27.06.1899 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 144 опись 5 дело 843 стр 153 запись 97 Богоявленская церковь крещение сына Самсона крестьянина Пермской губернии , Соликамского уезда, Юсвенской волости Филиппа Мартемьянова Мансурова и зако... Показать все
Место жительства
1899
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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