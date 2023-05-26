Кривощекова Варвара Александрована
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.06.1899 ст.
ГААК фонд 144 опись 5 дело 843 стр 153 запись 97 Богоявленская церковь крещение сына Самсона крестьянина Пермской губернии , Соликамского уезда, Юсвенской волости Филиппа Мартемьянова Мансурова и зако... Показать все
Место жительства
1899
Смерть
Неизвестно