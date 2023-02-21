Карасёв Григорий Иванов
Место рожденияс. Волчья Дубрава А.В. Хрущова
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смерти01.07.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.
с. Волчья Дубрава А.В. Хрущова
Рождение ребёнка
11.04.1857 ст.
Дочь: Карасёва Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Акилина Аникеева
с. Волчья Дубрава М.И. Мосаловой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Аникеева
Смерть
01.07.1895 ст.
с. Волчья Дубрава