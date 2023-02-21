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Карасёв Григорий Иванов

Место рождения

с. Волчья Дубрава А.В. Хрущова

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

01.07.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: Карасёв Иван Андреевич

Мать: Карасёва Параскева Дорофеева

с. Волчья Дубрава А.В. Хрущова
Рождение ребёнка
11.04.1857 ст.

Дочь: Карасёва Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Акилина Аникеева

с. Волчья Дубрава М.И. Мосаловой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Аникеева

Смерть
01.07.1895 ст.
с. Волчья Дубрава
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