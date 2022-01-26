Телелюева (Архипова) Валентина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1951
Дата смерти26.01.2022
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1951
Рождение ребёнка
26.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телелюев Григорий Алексеевич
Смерть
26.01.2022