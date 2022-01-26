Телелюева (Архипова) Валентина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Архипова) Валентина Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1951

Дата смерти

26.01.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1951

Отец: Булатов Захар Кирьянович

Мать: Архипова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
26.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Григорий Алексеевич

Смерть
26.01.2022
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