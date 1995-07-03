Ушков Геннадий столяр, инфаркт
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1928
Дата смерти03.07.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1956
Дочь: Денисова Татьяна бухгалтер
Мать ребёнка: Ушкова Таисия пекарь,из-за возраста
Рождение ребёнка
07.05.1957
Дочь: Максимова Антонина кадровик, рак
Мать ребёнка: Ушкова Таисия пекарь,из-за возраста
Рождение ребёнка
22.10.1960
Дочь: Кубасова Вера телеграфист
Мать ребёнка: Ушкова Таисия пекарь,из-за возраста
Смерть
03.07.1995