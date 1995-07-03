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Ушков Геннадий столяр, инфаркт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1928

Дата смерти

03.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1956

Дочь: Денисова Татьяна бухгалтер

Мать ребёнка: Ушкова Таисия пекарь,из-за возраста

Рождение ребёнка
07.05.1957

Дочь: Максимова Антонина кадровик, рак

Мать ребёнка: Ушкова Таисия пекарь,из-за возраста

Рождение ребёнка
22.10.1960

Дочь: Кубасова Вера телеграфист

Мать ребёнка: Ушкова Таисия пекарь,из-за возраста

Смерть
03.07.1995
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