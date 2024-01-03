(Осокина) Александра Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осокина) Александра Леонтиевна

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Место рождения

С.Северское Коломенский Район

Дата рождения

20.04.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1924

Отец: Осокин Леонтий Романович

Мать: Татьяна Ильинична

С.Северское Коломенский Район
Рождение ребёнка
25.05.1949

Сын: Смирнов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Ильич

Смерть
Неизвестно
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