(Осокина) Александра Леонтиевна
Место рожденияС.Северское Коломенский Район
Дата рождения20.04.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1924
Отец: Осокин Леонтий Романович
Мать: Татьяна Ильинична
С.Северское Коломенский Район
Рождение ребёнка
25.05.1949
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Ильич
Смерть
Неизвестно