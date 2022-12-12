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Козлов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в Орловской губ.
Бракосочетание
18.11.1921

Жена: Козлова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Козлов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Максимовна

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1927

Сын: Козлов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Максимовна

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1929

Сын: Козлов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Максимовна

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
Смерть
1939
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