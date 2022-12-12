Козлов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Орловской губ.
Бракосочетание
18.11.1921
Жена: Козлова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Козлова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
07.06.1927
Мать ребёнка: Козлова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
07.11.1929
Мать ребёнка: Козлова Анна Максимовна
Смерть
1939