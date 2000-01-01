Самозвонова Парасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плужник Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Плужник анатолий михайлович
Отец ребёнка: Плужник михаил иванович
Смерть
1974