Самозвонова Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самозвонова Парасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1914 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плужник Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Плужник анатолий михайлович

Отец ребёнка: Плужник михаил иванович

Смерть
1974
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