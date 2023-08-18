Наймушина Стефанида Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Наймушин Егор (Георгий) Минеев
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Параскева Егорова
Отец ребёнка: Наймушин Егор (Георгий) Минеев
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Наймушин Егор (Георгий) Егоров
Отец ребёнка: Наймушин Егор (Георгий) Минеев
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Наймушин Егор (Георгий) Минеев
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Неонила Егорова
Отец ребёнка: Наймушин Егор (Георгий) Минеев
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Наймушин Карп Егоров
Отец ребёнка: Наймушин Егор (Георгий) Минеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834