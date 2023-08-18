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Наймушина Стефанида Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Наймушин Егор (Георгий) Минеев

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Параскева Егорова

Отец ребёнка: Наймушин Егор (Георгий) Минеев

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Наймушин Егор (Георгий) Егоров

Отец ребёнка: Наймушин Егор (Георгий) Минеев

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Наймушин Сергей Егоров

Отец ребёнка: Наймушин Егор (Георгий) Минеев

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Неонила Егорова

Отец ребёнка: Наймушин Егор (Георгий) Минеев

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Наймушин Карп Егоров

Отец ребёнка: Наймушин Егор (Георгий) Минеев

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Егор (Георгий) Минеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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