Землянцева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянцева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Землянцев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Землянцев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землянцева Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Землянцев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Землянцев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Землянцев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Землянцев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Землянцев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Землянцев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Землянцев Андрей

Смерть
Неизвестно
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