Землянцева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Землянцев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Землянцев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землянцева Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Землянцев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянцев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Землянцев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Землянцев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянцев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Землянцев Андрей
Смерть
Неизвестно