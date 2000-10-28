Лютивинская Маргарита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютивинская Маргарита Ивановна

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Место рождения

Город Вышний Волочек

Дата рождения

16.10.1929

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1929

Отец: Щелкин Иван Петрович

Мать: Щелкина Федосья Федоровна

Город Вышний Волочек
Рождение ребёнка
25.05.1957

Дочь: Лютивинская Елена Владимировна

Отец ребёнка: Лютивинский Владимир Александрович

Город Вышний Волочек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лютивинский Владимир Александрович

Смерть
2007
Город Челябинск
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