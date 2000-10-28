Лютивинская Маргарита Ивановна
Место рожденияГород Вышний Волочек
Дата рождения16.10.1929
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1929
Отец: Щелкин Иван Петрович
Город Вышний Волочек
Рождение ребёнка
25.05.1957
Дочь: Лютивинская Елена Владимировна
Отец ребёнка: Лютивинский Владимир Александрович
Город Вышний Волочек
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007
Город Челябинск