Груздев Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Груздева Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Груздева Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Груздев Александр Иванович
Мать ребёнка: Груздева Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Груздева Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Груздева Аграфена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно