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Груздев Иван Александрович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Груздев Александр Иванович

Мать: Груздева Дарья Михайловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Груздева Аграфена Николаевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Груздева Аграфена Николаевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Груздев Александр Иванович

Мать ребёнка: Груздева Аграфена Николаевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Груздев Илья Иванович

Мать ребёнка: Груздева Аграфена Николаевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Груздева Аграфена Николаевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Аграфена Николаевна

Смерть
Неизвестно
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