Каганович (Вальтер) Цицилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каганович (Вальтер) Цицилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1896

Дата смерти

19.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1896

Отец: Вальтер Юлий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Fikhtengolts Юлия

Отец ребёнка: Каганович Михаил

Рождение ребёнка
1927

Сын: Каганович Леонид

Отец ребёнка: Каганович Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каганович Михаил

Смерть
19.05.1959
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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