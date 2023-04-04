Каганович (Вальтер) Цицилия
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1896
Дата смерти19.05.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1896
Отец: Вальтер Юлий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Fikhtengolts Юлия
Отец ребёнка: Каганович Михаил
Рождение ребёнка
1927
Сын: Каганович Леонид
Отец ребёнка: Каганович Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каганович Михаил
Смерть
19.05.1959
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва