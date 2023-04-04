Азарова (Азарова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Парашон
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Азарова Прасковья
Отец ребёнка: Азаров Косьма
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Азарова Настасья
Отец ребёнка: Азаров Косьма
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Азарова Марья
Отец ребёнка: Азаров Косьма
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857
Сын: Азаров Иван
Отец ребёнка: Азаров Косьма
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров Косьма
Смерть
Неизвестно