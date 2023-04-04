Азарова (Азарова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Азарова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Парашон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Азарова Прасковья

Отец ребёнка: Азаров Косьма

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Азарова Настасья

Отец ребёнка: Азаров Косьма

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Азарова Марья

Отец ребёнка: Азаров Косьма

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Азаров Иван

Отец ребёнка: Азаров Косьма

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Косьма

Смерть
Неизвестно
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