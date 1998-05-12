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Мишакова Марина Сергеевна
Мишакова Марина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.1998
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Согреева Галина Викторовна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
12.05.1998
Отец: не указан
Мать:
Согреева Галина Викторовна
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