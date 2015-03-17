Цаплинова (Целюнова) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Целюнова) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1927

Дата смерти

17.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1927

Отец: Целюнов Михаил Николаевич

Мать: Целюнова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1955

Дочь: Благодёрова (хомутова) Галина Борисовна

Отец ребёнка: Цаплинов Борис Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.06.1959

Сын: Цаплинов Виктор Борисович

Отец ребёнка: Цаплинов Борис Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Борис Афанасьевич

Смерть
17.03.2015
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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