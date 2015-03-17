Цаплинова (Целюнова) Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1927
Дата смерти17.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1927
Рождение ребёнка
10.11.1955
Дочь: Благодёрова (хомутова) Галина Борисовна
Отец ребёнка: Цаплинов Борис Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.06.1959
Сын: Цаплинов Виктор Борисович
Отец ребёнка: Цаплинов Борис Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Борис Афанасьевич
Смерть
17.03.2015
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область