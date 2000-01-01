Вдовина Ксения Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина Ксения Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Вдовин Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Вдовин Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
13.01.1891

Дочь: Гоголева Александрия Матвеевна

Отец ребёнка: Вдовин Матвей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин Матвей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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